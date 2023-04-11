تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال فبراير الماضي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت كما كان متوقعاً خلال شهر فبراير الماضي، مما يعكس ضعف حجم تداول المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

وتراجعت مبيعات التجزئة على أساس شهري بنسبة 8ر0%، بعدما ارتفعت بنسبة 8ر0% في يناير الماضي.

وتراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6ر0% كما انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 7ر0%.

وتراجعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 0ر3%، بعد انخفاض بنسبة 8ر1% في يناير الماضي.

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