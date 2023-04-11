ثاني أكبر بنوك سلطنة عمان يدرس الاندماج مع منافس أصغر

المصدر: أ ب

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يعتزم ”بنك ظفار” تقديم عرض غير ملزم للاندماج مع منافسه الأصغر ”البنك الأهلي” العماني في صفقة قد ينتج عنها كيان بأصول تزيد على 19 مليار دولار.

ويمتلك "بنك ظفار" أصولا تزيد على 11 مليار دولار، بينما يمتلك "البنك الأهلي” أقل من 8 مليارات دولار، وقال إنه سيدرس عرض ”ظفار.”

ويمتلك "البنك الأهلي المتحد" البحريني أكثر من ثلث أسهم "البنك الأهلي" العماني.

وارتفع سهم "بنك ظفار" بأكثر من 3 بالمائة في تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة مسقط، أي أكثر من 40 سنتا للسهم.

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