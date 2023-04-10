شركة ترامب الجديدة تستجيب لأمر استدعاء ولاية نيويورك

المصدر: د ب ا

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أبرمت شركة المحاسبة الجديدة التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقا مع المدعي العام لمدينة نيويورك لتسليم وثائق استدعاء في الدعوى المدنية للولاية البالغة 250 مليون دولار بشأن تقييم أصول ترامب، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرغ إن شركة "وايتلي بن"، التي عينها ترامب ومقرها تكساس بعد أن أنهت تعاملها مع شركة مازارس للمحاسبة، التي كان يتعامل معها لمدة طويلة، توصلت إلى إبرام اتفاق بين ترامب والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس الأسبوع الماضي، وفقا لأمر صدر بتاريخ 7 أبريل وقعه قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون.

وبموجب الصفقة، ستقوم شركة وايتلي بن بتسليم جميع المستندات والاتصالات المتعلقة ببدء علاقتها التجارية مع منظمة ترامب، وكذلك جميع السجلات المتعلقة ببيانات الوضع المالي لترامب، والتي تعد عنصرا محوريا في دعوى نيويورك.

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