نزيف صناديق النفط بسبب حالة عدم اليقين

المصدر: لندن - وكالات

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سجل صندوق متداول للنفط في بورصة لندن، أكبر تدفقات خارجة ليوم واحد في أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس استمرار عدم اليقين جزئياً في الأسواق حتى بعد قرار «أوبك +».

وسحب المستثمرون 55.7 مليون دولار من صندوق «ويسدومتري برنت كرود» يوم الخميس، وهو أكبر تدفق يومي خارج منذ أواخر عام 2019، بحسب وكالة «بلومبيرغ».

جاء ذلك بعدما سجل صندوق «بروشيرز ألترا بلومبيرغ كرود أويل» تدفقات خارجة بقيمة 158.5 مليون دولار الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ مارس 2022.

وأعلنت مجموعة «أوبك +» في وقت سابق هذا الشهر خفضاً إضافياً للإنتاج، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، لكن المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في الطلب لا تزال قائمة. وهناك تكهنات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تشهد ركوداً اقتصادياً، الأمر الذي يؤثر سلباً على جانب الطلب.

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