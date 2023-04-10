26 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الصيني 2026

المصدر: بكين - شينخوا

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ذكر تقرير أصدرته شركة «آي دي سي» للبيانات الدولية، وهي شركة لأبحاث السوق العالمية، أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي الصيني ستصل إلى 26.44 مليار دولار في عام 2026.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق في سوق الذكاء الاصطناعي الصيني 14.75 مليار دولار في عام 2023، ليشكل حوالي 10 % من الإجمالي العالمي.

وتوقع التقرير أن يتجاوز معدل النمو السنوي لسوق الذكاء الاصطناعي الصيني 20 % في الفترة ما بين 2021 - 2026.

وأكدت الشركة، المتفائلة بشأن التوسع طويل الأجل لسوق الذكاء الاصطناعي الصيني، على أهمية الابتكار وتحديث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لترويج سيناريوهات التطبيق بشكل أفضل.

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