«تسلا» تبني مصنع بطاريات في شنغهاي

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركة «تسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية ستبني مصنع بطاريات في شنغهاي، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الثاني من العام المقبل.

وأضاف التقرير إن الشركة، التي يرأسها، إيلون ماسك، الذي يزور الصين مطلع الأسبوع، أعلنت ذلك خلال مراسم التوقيع على المشروع في شنغهاي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وتابع التقرير أن شركة «تسلا» ستصنع وحدة تخزين الطاقة واسعة النطاق لبطاريات «ميغاباك»، في المنشأة الجديدة، التي تضيف مصنعاً ضخماً للشركة للسيارات الكهربائية، في شنغهاي وتعمق استثمارها في الصين.

ومن المقرر أن يبدأ البناء في الربع الثالث من هذا العام وسيبدأ المصنع في العمل في الربع الثاني من عام 2024.

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