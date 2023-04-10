«أمازون» تصادر 6 ملايين سلعة مزيفة

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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كشفت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» عن نجاحها في التصدي لترويج المنتجات المزيفة عبر منصتها، وقالت إنها صادرت أكثر من 6 ملايين سلعة مزيفة خلال العام الماضي. وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن عدد السلع المزيفة التي صادرتها خلال العام الحالي يزيد على ضعف الرقم المسجل في العام السابق وكان حوالي 3 ملايين سلعة.

ونجحت «أمازون» في ردع عدد كبير من البائعين من عرض هذه السلع غير القانونية على منصتها، حيث تراجع عدد الحسابات التي أنشأها «أشخاص ذوي نوايا سيئة» على منصة أمازون للتجارة الإلكترونية. وفي عام 2020 أوقفت أمازون 6 ملايين محاولة لإنشاء حسابات لتداول منتجات مزيفة، في حين انخفض عدد المحاولات خلال 2021 إلى 2.5 مليون محاولة فقط، ثم إلى 800 ألف محاولة فقط في 2022. وقال دارميش ميتا مدير أمازون إن المزيد من البيانات تكشف عن تحقيق تراجع حقيقي في أنشطة بيع السلع المزيفة.

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