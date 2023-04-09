36 شركة صينية وفرنسية توقع 18 اتفاقية تعاون

المصدر: بكين - د ب أ

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أعلنت وزارة التجارة في الصين أن 36 شركة صينية وفرنسية وقعت 18 اتفاقية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل التصنيع والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة والابتكار، وذلك في اجتماع بين رجال الأعمال الصينيين والفرنسيين.

وقال يوي يوان تانج، المسؤول بوزارة التجارة في كلمة افتتاحية للاجتماع المذكور، الخميس الماضي، إن حجم التجارة بين الصين وفرنسا ارتفع من 60 مليار دولار أمريكي إلى 80 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف يوي إن التعاون الصيني-الأوروبي تغلّب في عام 2022 على العديد من الآثار السلبية وحقق تقدماً مطرداً، لتسجل التجارة الثنائية مستوى قياسياً جديداً بلغ 847.3 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت الاستثمارات الجديدة من الشركات الأوروبية في الصين بنسبة 70% لتصل إلى 12.1 مليار دولار أمريكي.

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