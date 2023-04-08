تركيا تهدف توصيل غاز للأسر يكفي احتياجاتهم لـ35 عاماً

المصدر: أنقرة - د ب أ

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ذكر وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز أن بلاده ستبدأ تسليم غاز من مناطقها البحرية إلى الأسر، في مايو المقبل، في خطوة، من المتوقع أن تلبي احتياجاتهم لمدة 35 عاماً.

وقال دونماز لقناة «سي. إن. إن تورك»، في مقابلة أمس إن شركة الطاقة التركية «بوتاش» ستوزع الغاز للأسر الشهر المقبل، فور استكمال الضوابط، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وألمح الوزير أيضاً إلى خصومات في فواتير المياه والكهرباء، قبل الانتخابات العامة التي تجرى في 14 مايو المقبل، حيث يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابه. وسيعلن أردوغان عن «أنباء سارة» في 20 أبريل الجاري.

وتضر أزمة غلاء المعيشة الشديدة بشعبية أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية» الحاكم.

كانت «بوتاش» قد أعلنت الخميس الماضي عن الانتهاء من أعمال مد الأنابيب في قاع البحر الأسود لنقل الغاز من قاعدتنا للطاقة هناك إلى البر"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 710 مليارات متر مكعب.

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