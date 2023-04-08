«جي بي مورغان» يتوقع ركود الاقتصاد الأمريكي

المصدر: (دبي - وكالات)

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توقع الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي دايمون، حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأزمة المصرفية الناجمة عن انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر».

وقال في أول مقابلة منذ انهيار «سيليكون فالي»: الاضطرابات الأخيرة في النظام المالي تعزز إمكانية حدوث ركود قريب، على الرغم من قوة النظام المصرفي. نحن نرى التباين بين تخفيض الإقراض والتراجع قليلاً، لكن في حين أن الفوضى المصرفية لا تفرض الركود على الواقع، لكنه بالفعل ركود.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية للجنة المالية بمجلس الشيوخ، جانيت يلين، قالت: إن وقوع البنوك تحت هذا الضغط سيزيد من ترددها في الإقراض، وقد يتسبب هذا في مواجهة مخاطر اقتصادية كبيرة. ومنذ أيام، قال ديمون إن الأزمة المصرفية الناجمة عن الانهيارات الأخيرة للبنوك لم تنته بعد، وسيظل تأثيرها ملموساً لسنوات مقبلة.

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