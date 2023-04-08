قطاع الوظائف يتحسن للشهر الثاني في الولايات المتحدة

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة تحسناً للشهر الثاني على التوالي، مع إضافة 236 ألف وظيفة، وفق ما أظهرت بيانات حكومية أمس.

وأضيفت 236 ألف وظيفة في مارس، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.5 %، بحسب ما جاء في تقرير وزارة العمل.

وتأتي هذه البيانات بعد أيام على تقارير أخرى أظهرت زيادة في التوظيف في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، بينما بقي قطاع التصنيع ضعيفاً.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.3 % ليصل إلى 33.18 دولاراً بحسب البيانات.

وقالت وزارة العمل «استمر التوظيف في الازدياد في مجالات الترفيه والضيافة والخدمات الحكومية والمهنية والتجارية والرعاية الصحية».

وبحسب التقرير فإن معدل المشاركة في القوى العاملة استمر بالارتفاع الشهر الماضي أيضاً. وتتم مراقبة بيانات سوق العمل عن كثب لتأثيرها المحتمل على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة المستقبلية. ومن غير الواضح إن كانت الأرقام الأخيرة كافية لتؤدي إلى توقف مؤقت في زيادة أسعار الفائدة.

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