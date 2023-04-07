رئيس بنك جيه.بي مورغان يؤكد اقتراب الأزمة المصرفية في أمريكا من نهايتها

المصدر: د ب ا

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أكد جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورغان تشيس إن الأزمة المصرفية التي أثارت اضطراب أسواق المال في العالم خلال الشهر الماضي اقتربت من نهايتها حتى لو حدثت حالات انهيار لبنوك جديدة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة عن ديمون قوله في تصريحات تلفزيونية إن عددا قليلا للغاية من البنوك لديها مشكلات كتلك التي أدت إلى انهيار سيليكون فالي بنك (إس.في.بي)، وعندما تبدأ البنوك إعلان نتائج الربع الأول من العام الحالي خلال الأسبوع المقبل فمن المحتمل أن تكون الأرقام جيدة. "اعتقد أننا اقتربنا من نهاية هذه الأزمة بالتحديد... لكن إذا حدثت أزمة جديدة، فأنا أعرف أنه سيتم حلها ومن المحتمل أن تكون هي الأخيرة".

وأضاف أنه لا مشكلة في انهيار بنك إذا أمكن منع انتقال عدوى الانهيار إلى البنوك الأخرى.

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