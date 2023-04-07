تراجع طفيف للعجز المالي لروسيا

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة تراجعا طفيفا في عجز ميزانية روسيا مع تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق خلال مارس الماضي، رغم استمرار ضغط الحرب الأوكرانية على إيرادات الحكومة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات وزارة المالية الروسية القول إن العجز المالي تراجع بنهاية مارس الماضي إلى 4ر2 تريليون روبل (4ر29 مليار دولار)، مقابل 58ر2 تريليون روبل خلال أول شهرين من العام الحالي. في الوقت نفسه تراجع معدل نمو الإنفاق الحكومي إلى 2ر4% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 50% تقريبا خلال فبراير نتيجة الإنفاق الكبير في أوائل العام.

وزادت الإيرادات الروسية بدون قطاع الطاقة للشهر الثاني على التوالي بعد تراجعها خلال يناير الماضي.

كانت نفقات الحرب السبب الرئيسي وراء الزيادة الكبيرة للإنفاق في أوائل العام الحالي.

يذكر أن روسيا سجلت خلال الربع الأول من العام الماضي فائضا بقيمة 1ر1 تريليون روبل، وهو ما يشير إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات روسيا من النفط والغاز خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب التراجع الحاد في أسعار الطاقة العالمية منذ بداية العام الحالي، من ناحية سقف أسعار النفط الروسي ومنتجاته الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

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