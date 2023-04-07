مؤسس «بايت دانس» يخسر 17 مليار دولار

المصدر: بكين - البيان

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انخفضت ثروة تشانغ يي مين، مؤسس مجموعة «بايت دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، الشخصية بمقدار 17 مليار دولار العام الماضي، بحسب تصنيف جديد، وتعد أسباب الخسائر غير معروفة، لكن تشانغ لا يزال ثاني أغنى رجل أعمال في العالم تحت سن الأربعين، بثروة تقدر بـ 37 مليار دولار، وفق إحصاءات نشرتها شركة «هورون» الصينية. ويسبقه في هذا التصنيف مارك زوكربيرغ، رئيس شركة «ميتا» الأمريكية العملاقة المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، الذي قدرت «هورون» ثروته بـ 68 مليار دولار.

وبحسب الترتيب، خسر زاكربرغ أيضاً أموالاً العام الماضي، تقرب قيمتها من 8 مليارات دولار. وشارك تشانغ في تأسيس «بايت دانس» في بكين عام 2012، لكنه استقال من المجموعة عام 2021 في خضم القيود، التي فرضتها السلطات الصينية على شركات التكنولوجيا.

ويعود نجاح «بايت دانس» في قطاع الإنترنت شديد التنافسية في الصين إلى حد كبير إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير «دويين»، النسخة الصينية من «تيك توك»، ويُعد التطبيق أكثر الشركات الناشئة قيمة على مستوى العالم، إذ تبلغ قيمته السوقية 200 مليار دولار، وفق «هورون».

وتحظى نسخته الدولية «تيك توك» بشعبية كبيرة بين المراهقين في جميع أنحاء العالم، لكن المخاوف بشأن الأمن القومي جعلت مستقبلها غير مؤكد في بلدان عدة، ويقول منتقدو التطبيق: «إن «تيك توك» يسمح للسلطات الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدمين العالمية، وهي مزاعم نفتها الشركة بشدة.

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