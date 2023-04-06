البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

المصدر: د ب ا

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رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لتركيا خلال العامين الحالي والمقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير القول إن الاقتصاد التركي سينمو خلال العام الحالي بمعدل 3.2% وليس 2.7% وفقا للتوقعات السابقة.

كما يتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 4.3% وليس 4% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال البنك في تقرير تحديث التقديرات الاقتصادية لأوروبا وآسيا الوسطى إن النظرة المستقبلية تواجه قدرا كبيرا من الغموض والمخاطر في ظل مزيج سياسات الاقتصاد الكلي الحالية.

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