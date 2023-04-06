بريطانيا تحقق في صفقة استحواذ أمازون على شركة أي روبوت

المصدر: د ب ا

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تجري هيئة حماية المنافسة في بريطانيا تحقيقا في صفقة استحواذ شركة أمازون التكنولوجية على شركة اي روبوت كورب، التي تنتج أجهزة الروبوت للمستهلكين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي آيه ميديا" أن هيئة المنافسة والأسواق أطلقت تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى " تقليل محتمل للمنافسة".

وكانت أمازون وافقت على الاستحواذ على أي روبوت، التي تصنع مكانس رومبا الذكية، مقابل 7ر1 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وتعد هذه أحدث خطوة من أمازون لتوسيع أعمالها المتعلقة بالأجهزة المنزلية الذكية، على الرغم من مخاوف بشأن القوة السوقية للشركة.

وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قالت في سبتمبر الماضي إنها بدأت عملية مراجعة لصفقة الاستحواذ.

وقالت هيئة المنافسة: " الهيئة تدرس ما إذا كانت هذه الصفقة سوف تؤدي في حال تطبيقها لتشكيل وضع دمج وفقا لفقرات الدمج بقانون المشاريع 2002، وإذا كان هذا الوضع من المتوقع أن يسفر عنه تخفيف محتمل للمنافسة داخل أي سوق أو أسواق بالمملكة المتحدة المتعلقة بالبضائع أو الخدمات".

وقالت أمازون " إنها تعمل بصورة وثيقة مع الجهات المنظمة المعنية في مراجعتها لصفقة الاندماج".

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