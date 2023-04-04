جيه.بي مورغان: خفض الإنتاج «إجراء وقائي»

المصدر: واشنطن- رويترز

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توقع محللو جيه.بي مورغان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا: إن القرارات المفاجئة، التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي «إجراء وقائي»، لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.

وأعلنت دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الأحد، زيادة في خفض إنتاجها من النفط، بواقع 1.16 مليون برميل يومياً، وهي خطوة مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها «تفتقر إلى الحكمة».

وأشار جيه.بي مورغان إلى توقعاته السابقة، التي قال فيها: إن الإدارة الأمريكية ومجموعة الدول المنتجة للنفط سيتخذون قرارات في الربع الأول.

وقال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة أصدروها الأحد: «أكثر ما يثير الدهشة في الإعلان هو عدم صدوره مبكراً عن هذا».

ومع ذلك توقع بنك باركليز ارتفاع سعر خام برنت بواقع خمسة دولارات مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 92 دولاراً للبرميل هذا العام، بعد تخفيضات أوبك+.

في وقت سابق رفع بنك جولدمان ساكس أيضاً توقعاته لسعر خام برنت في شهر ديسمبر 2023، بواقع خمسة دولارات إلى 95 دولاراً للبرميل، وفي ديسمبر 2024 بواقع ثلاثة دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

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