أوروبا تطلق مؤشراً مرجعياً لأسعار الغاز الطبيعي المسال

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أطلقت أوروبا مؤشراً مرجعياً جديداً لأسعار الغاز الطبيعي المسال والذي يأمل المنظمون أن يحمي سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي. وأطلقت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة المؤشر المرجعي الجديد لأسعار الغاز الطبيعي المسال الجمعة الماضي.

وأوضحت الوكالة أن الغاز الطبيعي المسال يتم تداوله بخصم قدره 9.57 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بالعقود المستقبلية في المؤشر المرجعي الهولندي للغاز الطبيعي المسال «تي تي إف»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. والهدف هو توفير قدر أكبر من الشفافية في التكلفة والمساعدة في حماية سوق الغاز الطبيعي المسال من تقلبات الأسعار التي ضربت سوق العقود الآجلة في المؤشر المرجعي الهولندي في العام الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع فواتير الطاقة للمستهلكين.

تدفقات الغاز

واستغنى الاتحاد الأوروبي عن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب ليتحول إلى الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول مدى استخدام المتداولين للمؤشر المرجعي الجديد.

ويتم تقييم أسعار الغاز الطبيعي المسال في المؤشر الجديد الذي أطلقته وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة طبقاً لمتوسط السعر المرجح لمعاملات الغاز الطبيعي المسال اليومية، ويستند إلى الصفقات المبرمة والمبلغ عنها للتسليم في الاتحاد الأوروبي. وتنشر الوكالة أسعار الغاز الطبيعي المسال اليومية لشمال غرب أوروبا وجنوب أوروبا، واعتباراً من 8 مارس الماضي، تنشر أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال الموحدة للاتحاد الأوروبي.

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