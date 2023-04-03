الكرملين: خفض إنتاج النفط من مصلحة الأسواق العالمية

المصدر: وكالات

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قال الكرملين اليوم الاثنين إن دعم أسعار النفط والمنتجات النفطية يصب في مصلحة صناعة الطاقة العالمية، وذلك بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستمدد خفضا لإنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وقال بيسكوف إن "من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد" مضيفا "سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا على اتصال دائم بدول مجموعة أوبك+، التي أعلنت أمس الأحد تخفيضات تصل في مجموعها إلى نحو 1.16 مليون برميل يوميا.

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