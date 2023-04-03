«يو. بي. إس» نحو شطب 30% من الوظائف

المصدر: جنيف - رويترز

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قالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية نقلاً عن مدير بارز في بنك «يو. بي. إس» إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس سيخفض قوة العمل بنحو 20 إلى 30%.

ووافق يو. بي. إس على شراء منافسه كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليارات دولار) في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.

ولكن الصفقة، التي تهدف أيضاً للمساعدة على توفير الاستقرار المالي العالمي، أثارت قلقاً في شأن حجم المصرف الجديد الذي ستبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعدد موظفين يفوق 120 ألفاً في انحاء العالم. وذكر تقرير الصحيفة أن البنك ربما يلغي 11 ألف وظيفة في سويسرا. وقال التقرير إن الوظائف في وحدة البنك للاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة ستتأثر أيضاً.

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