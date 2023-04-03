الفساد يهدر 5 % من الناتج العالمي سنوياً

المصدر: نيويورك - الوكالات

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كشف البنك الدولي أمس، عن التكلفة الباهظة التي يدفعها العالم نتيجة للفساد، حيث تشير تقديراته إلى أنه يهدر أكثر من 2.6 تريليون دولار تشكل نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنوياً.

وأضاف أنه يسعى حالياً، ليس فقط لتحديد حجم الفساد، لكن للكشف عن عواقب وتكلفة هذا الفساد على نواحي الحياة المختلفة.

وكشف استطلاع رأي أجراه البنك الدولي عام 2021 عن أن الفساد هو أبرز المعوقات التي تتسبب في فشل جهود الإصلاح. وحذرت ديليا فيريرا روبيو، من منظمة الشفافية العالمية، من خطورة الفساد المؤسسي، موضحةً أنه لا يمكن قياس تكلفة الفساد المؤسسي بالأرقام، لكنه يؤثر على مستقبل الدول، مشيرة إلى أن تكلفة الفساد تصل إلى أرواح البشر ومستقبلهم.

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