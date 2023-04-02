جمارك دبي تنجز 4235 محضراً في 2022

المصدر: وام

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أنجزت جمارك دبي 4235 محضرا جمركياً منها 2147 ضبطية مخدرات و 75 ضبطية ملكية فكرية وسجلت 1393 محضر ضبط خلال العام 2022.

وأشاد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بجهود جمارك دبي التي تبنت هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً .

وأثنى محمد عبد الله السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية (مكلف) بجهود موظفي الدائرة في المنافذ الجمركية وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ .

وقال المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني: "نحرص على تطوير أجهزة التفتيش الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المستمر في عمليات الرصد والتفتيش بالدائرة .

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