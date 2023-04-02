«آداني» تكمل الاستحواذ على ميناء «كاريكال»

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

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أكملت شركة «آداني بورتس أند سبيشال إيكونميك زون لميتد» الهندية صفقة الاستحواذ على شركة «كاريال بورت باريفت ليمتد» الهندية بعد أن وافقت محكمة الإفلاس على خطة تفكيك الأخيرة، حسبما أعلنت وحدة الموانئ التابعة لمجموعة الملياردير الهندي جوتام آداني.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، استناداً إلى بيان للشركة، أن المحكمة الوطنية لقانون الشركات وافقت على خطة الشركة التابعة لمجموعة «آداني» بدفع 14.85 مليار روبية (181 مليون دولار) للدائنين الماليين.

وقال كاران آداني، الرئيس التنفيذي لشركة «آداني بورتس»: «ستنفق شركة آداني بورتس 8.5 مليارات روبية إضافية لاحقاً لتحديث البنية التحتية من أجل تقليل التكلفة اللوجستية على العملاء... نتطلع إلى مضاعفة طاقة الميناء في السنوات الخمس المقبلة.

وكذلك إلى إضافة محطة حاويات لجعله ميناء متعدد الأغراض». وقال آداني إن الاستحواذ يعد علامة فارقة أخرى في تعزيز مكانة مشغل الموانئ كأكبر مرفق نقل في الهند، حيث تقوم الشركة الآن بتشغيل 14 ميناء في الهند.

وخلال السنة المالية 2022-23 تداول ميناء «كاريكال» 10 ملايين طن من البضائع. وجاء في البيان إن الميناء يعمل في المياه العميقة في جميع الأحوال الجوية على الساحل الشرقي للهند منذ عام 2009 على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب ولاية تشيناي الهندية.

ويأتي اكتمال الاستحواذ على ميناء «كاريكال» في الوقت الذي تسعى فيه مجموعة «آداني» لاستعادة ثقة المستثمرين بعد تقرير لاذع عن البيع على المكشوف في يناير الماضي. وأدت مزاعم شركة «هيندبورج ريسيرش» لأبحاث الاستثمار، والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، حول عمليات احتيال واسعة النطاق استمرت لسنوات في مجموعة «آداني».

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