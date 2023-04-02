الأسهم العالمية تحقق مكاسب شهرية

المصدر: (عواصم - وام)

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عززت الأسهم العالمية مكاسبها، خلال مارس الماضي، رغم تبعات أزمة القطاع المصرفي، واستمرار وتيرة رفع الفائدة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة وول ستريت الأمريكية الشهر الماضي 3.5% أو 139.2 نقطة إلى 4109.3 نقاط مقابل 3970.15 نقطة في مستواه السابق بنهاية فبراير.

وصعد «داو جونز» بنحو 1.9% رابحاً 617.4 نقطة إلى 33274.15 نقطة في حين ربح مؤشر «ناسداك»، نحو 766 نقطة أو 6.7% إلى 12221.91 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية ارتفع مؤشر «داكس» الألماني 1.7% وارتفع «يورو ستوكس 50» بنحو 1.8% تعادل 76.7 نقطة وربح «كاك» الفرنسي نحو 54.4 نقطة أو 0.7% في المقابل سجل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني انخفاضاً 3.1%.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية ارتفع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو الشهر الماضي 2.2% أو 595.9 نقطة، عند 28041.48 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% توازي 10.22 نقاط إلى 2003.5 نقاط.

وأقفل «هانج سينج» مرتفعاً 3.1% تعادل 614.2 نقطة إلى 20400.11 نقطة، فيما زاد مؤشر سينكس الهندي 0.05% أو 29.4 نقطة، ليغلق عند 58991.52 نقطة.

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