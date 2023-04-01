الأسهم العالمية تعزز مكاسبها الشهرية رغم الأزمة المصرفية

المصدر: وام

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عززت الأسهم العالمية مكاسبها خلال تداولات شهر مارس الماضي، رغم تبعات أزمة القطاع المصرفي واستمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وقال موز أفضال، رئيس الاستثمار العالمي في بنك "إي إف جي إنترناشيونال" لوكالة أنباء الإمارات "وام": "نعتقد أن أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم ستشهد مرحلة إيجابية إلى حد معقول خلال العام الجاري على الرغم من أنها ستكون عرضة للتقلبات مجدداً بسبب التضخم والفائدة".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة، وذلك للمرة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة مع بلوغ معدله السنوي 6 في المائة في فبراير الماضي وهو لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات "الفيدرالي" البالغة 2 في المائة على المدى المتوسط.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" في بورصة وول ستريت الأمريكية الشهر الماضي بنسبة 3.5% أو ما يعادل 139.2 نقطة ليصل إلى 4109.3 نقاط مقابل 3970.15 نقطة في مستواه السابق بنهاية فبراير الماضي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9% رابحاً 617.4 نقطة ليبلغ مستوى 33274.15 نقطة، مقابل مستواه السابق عند 32656.7 نقطة، في حين ربح مؤشر "ناسداك"، الذي يغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 766 نقطة أو ما نسبته 6.7% وصولا إلى 12221.91 نقطة مقابل 11455.54 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "داكس" الألماني خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% تعادل 263.7 نقطة ليصل إلى مستوى 15628.84 نقطة مقابل مستواه السابق عند 15365.14 نقطة بنهاية فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 1.8% تعادل 76.7 نقطة ليقفل عند 4315.05 نقطة مقابل 4238.38 نقطة في نهاية فبراير الماضي، وربح مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 54.4 نقطة أو ما نسبته 0.7% ليصل إلى 7322.39 نقطة بعد أن كان يتداول عند 7267.93 نقطة في نهاية فبراير الماضي.

في المقابل، سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني انخفاضاً بنسبة 3.1% توازي 244.5 نقطة ليصل إلى مستوى 7631.74 نقطة، فيما نزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.7% توازي 3.3 نقطة ليبلغ مستوى 457.84 نقطة مقابل 461.11 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2% أو ما يعادل 595.9 نقطة ليغلق عند 28041.48 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% توازي 10.22 نقطة ليصل إلى 2003.5 نقطة.

وأقفل مؤشر "هانج سينج" مرتفعاً بنحو 3.1% تعادل 614.2 نقطة ليصل إلى مستوى 20400.11 نقطة، فيما زاد مؤشر سينكس الهندي بنسبة 0.05% أو ما يعادل 29.4 نقطة ليغلق عند 58991.52 نقطة.

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