أعلى طلب على السيولة النقدية منذ الجائحة

المصدر: نيويورك - د ب أ

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يسعى المستثمرون في الولايات المتحدة إلى الحصول على السيولة النقدية من البنوك بأسرع وتيرة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، على خلفية القلق من مشكلات القطاع المصرفي مع السعي وراء الفائدة الأعلى التي تقدمها صناديق الاستثمار.

ونقلت وكالة بلومبرج أمس عن تقرير لمجموعة بنك أوف أمريكا الأمريكية القول: إن المستثمرين ضخوا خلال الربع الأول من العام الجاري 508 مليارات دولار في صناديق الاستثمار، وهو أكبر تدفق ربع سنوي لهذه الأموال منذ الأيام الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد قبل 3 سنوات.

وأضاف المحللون إن هذه التدفقات بلغت خلال الأسبوعين الماضيين فقط أكثر من 100 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة، إلى جانب أزمة مصرف كريدي سويس جروب السويسري في وقت سابق الشهر الحالي أثار المخاوف بشأن سلامة النظام المصرفي ودفع المستثمرين إلى التوسع في تسييل أصولهم. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 16 عاماً أدى إلى زيادة تدفق الأموال على صناديق الاستثمار بعيداً عن الودائع المصرفية التقليدية.

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