خبراء الذكاء الاصطناعي يؤيدون وقف تطويره 6 أشهر

المصدر: باريس - أ ف ب

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وقع مئات الخبراء العالميين عريضة، دعوا فيها إلى وقف، لستة أشهر، تطوير برامج للذكاء الاصطناعي أقوى من «تشات جي بي تي 4»، الذي أطلقته شركة «اوبن ايه آي» في منتصف مارس، مشيرين إلى ما تحمله هذه البرامج من مخاطر كبيرة على البشرية.

وطالب الخبراء بوقف مؤقت لعمليات تطوير برامج الذكاء الاصطناعي إلى حين اعتماد أنظمة حماية منها، كإنشاء هيئات تنظيمية، وإنشاء مؤسسات قادرة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تتسبّب بها هذه البرامج.

ووقع العريضة شخصيات سبق أن عبروا علناً عن مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي، الذي تصعب السيطرة عليه، ويظهر إمكانات تفوق فيها على البشر، بينهم مالك تويتر وشركتا «سبايس اكس» و«تيسلا» إيلون ماسك ومؤلف كتاب «سايبيينز» يوفال نواه هراري.

وفي مؤتمر صحافي عقده افتراضياً في مونتريال أبدى الرائد الكندي في الذكاء الاصطناعي يوشوا بنجيو، مخاوفه من هذه التقنية، وقال: «لا أعتقد أن المجتمع حاضر لمواجهة هذه التقنية ذات القدرات الكبيرة، التي قد تؤثر على شعوب وتعرض دولاً ديمقراطية للخطر».وأضاف: «ينبغي إبطاء هذا السباق التجاري»، داعياً إلى «مناقشة هذه القضايا على المستوى العالمي، على غرار ما حدث في موضوعي الطاقة والأسلحة النووية».

أما رئيس شركة «أوبن ايه آي» سام التمان فأبدى خشيته من احتمال أن يُستخدَم «تشات جي بي تي»، الذي صممته شركته لنشر «معلومات مضللة على نطاق واسع أو في هجمات إلكترونية».

ومن بين الموقعين على العريضة المؤسس المشارك لشركة «أبل» ستيف ووزنياك وأعضاء من مختبر «ديب مايند» للذكاء الاصطناعي التابع لـ«غوغل»، ورئيس شركة «ستابيليتي ايه آي» المنافسة لـ«اوبن ايه آي» عماد موستاك، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين.

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