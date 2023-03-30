الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، صوب أعلى مستوياتها منذ قرابة 3 أسابيع بعد تطمينات مسؤولين أوروبيين بشأن أزمة القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 02:06 مساءً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.94 في المائة أو ما يعادل 4.22 نقطة ليصل عند مستوى 454.43 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 10 مارس الجاري.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.05 في المائة أو ما يوازي 160.9 نقطة ليصل إلى 15489.66 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 78.4نقطة أو ما نسبته 1.08 في المائة ليصل إلى 7264.66 نقطة.

وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.09 في المائة ما يعادل 46 نقطة ليبلغ مستوى 4277.24 نقطة، فيما نما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.69 في المائة أو ما يوازي 52.09 نقطة ليبلغ مستوى 7616.36 نقطة.

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