توقع انخفاض سريع للتضخم الأوروبي

المصدر: (هامبورغ - د ب ا)

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يتوقع البنك المركزي الأوروبي تراجع معدل التضخم المرتفع في منطقة اليورو بصورة سريعة، وفقاً لما قاله كبير الاقتصاديين بالبنك فيليب لين.

وقال لين لصحيفة دي تسايت الألمانية أمس، إن البنك المركزي يتوقع تسجيل «تراجع سريع في معدل التضخم». وقد تراجع معدل التضخم بالفعل خلال الأشهر الماضية. ولكن في ظل تسجيل معدل تضخم يبلغ 8.5 % ما زال يعد المعدل أعلى من هدف البنك على المدى المتوسط وهو 2%. قال لين «حالياً نحن من المحتمل أن نكون في المرحلة الأكثر صعوبة بالنسبة للتضخم».

وأضاف «أسعار الأغذية ما زالت مرتفعة للغاية، وهذا ما يراه الأفراد عندما يذهبون للمتاجر».

وأوضح لين أن أسعار الطاقة تراجعت بالفعل، مضيفاً أن هناك عقبات أقل أمام سلاسل الإمداد، أضرت بالإنتاج خلال العامين الماضيين. وقال إن هناك تحسناً تدريجياً خلال الربيع والصيف، ولكن «سوف يكون قوياً في الشتاء». وأشار إلى أنه من أجل ضمان انخفاض معدل التضخم إلى 2%، هناك حاجة لرفع معدل الفائدة مجدداً.

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