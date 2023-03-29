ارتفاع الأسهم الأوروبية رغم تجدد المخاوف بشأن القطاع المصرفي

المصدر: وام

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم، رغم تجدد المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي.

وبحلول الساعة 01:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.83 في المائة أو ما يعادل 3.77 نقطة ليصل عند مستوى 448.22 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.87 في المائة أو ما يوازي 131.99 نقطة ليصل إلى 15274.01 نقطة، وارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 85 نقطة أو ما نسبته 1.2 % ليصل إلى 7173.1 نقطة.

وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.09 في المائة ما يعادل 45.02 نقطة ليبلغ مستوى 4213.23 نقطة، فيما نما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني 0.66 في المائة أو ما يوازي 49.17 نقطة ليبلغ مستوى 7533.6 نقطة.



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