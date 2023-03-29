«علي بابا» تعتزم الانقسام إلى 6 وحدات

المصدر: (بكين - بلومبرغ)

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تخطط «علي بابا غروب هولدينغ» لتقسيم أعمالها البالغة قيمتها 220 مليار دولار إلى ست وحدات رئيسية تشمل التجارة الإلكترونية، والإعلام، والحوسبة السحابية، حيث ستسعى كل من هذه الشركات لجمع الأموال أو طرح أسهمها للاكتتاب العام عندما تسنح الفرصة لذلك.

سيرأس الرئيس التنفيذي للمجموعة دانيال تشانغ قسم الحوسبة السحابية، في إشارة إلى الدور المتنامي الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في محفظة الشركة القيادية في التجارة الإلكترونية على المدى الطويل.

كما سيترأس جيانغ فان، رئيس قطاع التجزئة الدولي السابق، وحدة الأعمال الرقمية، فيما سيتولى المدير التنفيذي منذ فترة طويلة، ترودي داي، قسم التسوق عبر الإنترنت الرئيسي (Taobao Tmall). تشمل أقسامها الأخرى الخدمات المحلية مثل توصيل الوجبات، ومجموعة «سايناو» اللوجستية، والوسائط الرقمية والترفيه.

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