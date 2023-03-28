النفط يغلق مرتفعاً وسط آمال تراجع أزمة المصارف

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط الخام في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها الحادة التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل مخاطر تعطل الإمدادات من إقليم كردستان العراق، والآمال في احتواء أزمة القطاع المصرفي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتاً أو 0.7 % لتبلغ عند التسوية 78.65 دولاراً للبرميل، وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتاً، أو 0.5 في المئة إلى 73.20 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وصعدت الأسعار أمس الاثنين أكثر من ثلاثة دولارات بعد أن اضطر العراق إلى وقف تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان بشمال البلاد عبر تركيا بعد أن أكد قرار تحكيم أن موافقة بغداد مطلوبة لشحن النفط.

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