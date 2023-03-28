«يوني كريديت» يعتزم إعادة شراء أسهمه بقيمة 3.34 مليارات يورو

المصدر: ميلانو - د ب أ

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أعلن بنك يوني كريديت الإيطالي حصوله على موافقة البنك المركزي الأوروبي على برنامجه لإعادة شراء كمية من أسهمه في إطار التوزيعات النقدية للمساهمين عن نتائج 2022.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك الإيطالي القول إنه يعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 3.34 مليارات يورو (3.6 مليارات دولار)، مما أعطى سهم البنك دفعة كبيرة في تعاملات اليوم في ظل حالة الغموض التي تحيط بالقطاع المصرفي على مستوى العالم. وارتفع سهم يوني كريديت بعد إعلان البنك برنامج إعادة شراء الأسهم بنسبة 4%.

وقال يوني كريديت، إن موافقة البنك المركزي الأوروبي على الخطة تعكس المعلومات التي قدمها للبنك المركزي لتأكيد قوة موقفه الرأسمالي ومستوى السيولة النقدية لديه، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق موارد مالية جديدة.

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