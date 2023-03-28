إصابة رئيسة المصرف المركزي الأوروبي بحادث سير

المصدر: أ ف ب

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تعرَّضت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لحادث سير أدى إلى إصابتها بجروح.

وأعلن المصرف المركزي الأوروبي، اليوم، أن لاغارد أصيبت بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الجمعة الفائت في بروكسل.

وقال متحدّث باسم المصرف، في رسالة، إن «سيارة الرئيسة تعرّضت لحادث، عصر الجمعة، بعد مغادرتها القمّة الأوروبية في بروكسل».

وأضاف أن لاغارد (67 عاماً) كانت أثناء الحادث في أحد مقاعد الركّاب، وتعرّضت لإصابة طفيفة للغاية، وبعد فحص طبّي وضعت دعامة للرقبة، مؤكداً أنها تؤدّي كل مهامها بشكل طبيعي.

ولم يصَب أيّ من ركّاب السيارة الآخرين بجروح خطرة.

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