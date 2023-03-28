تقسيم مجموعة «علي بابا» الصينية إلى 6 شركات

المصدر: أ ب

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شرعت مجموعة "علي بابا” الصينية للتجارة الإلكترونية في تقسيم نفسها إلى ست شركات في حين تحاول الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق وزيادة قيمتها.

وقالت المجموعة إنها من المقرر ان تنقسم إلى شركات بأسماء مختلفة على أن تكون كل شركة قادرة على جمع رأسمال خارجي وربما تسعى للحصول على طرح عام أولي خاص بها باستثناء شركة واحدة ستبقى مملوكة بالكامل للمجموعة.

ومن المقرر أن تتم إدارة كل شركة بشكل مستقل من قبل رئيسها التنفيذي ومجلس إدارتها.

واجهت المجموعة منافسة متزايدة من منصات مختلفة في الآونة الأخيرة كما شهدت أسهمها المدرجة في الولايات المتحدة انخفاضا منذ نوفمبر 2020.

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