انخفاض أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال يناير وفبراير

المصدر: وام

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أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية الكبرى بلغت 88.72 مليار يوان (12.9 مليار دولار)، وانخفضت بنسبة 22.9 في المئة على أساس سنوي، في أول شهرين من عام 2023.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الطلب في السوق لم يتعافَ تماماً، على الرغم من أن الإنتاج الصناعي شهد انتعاشاً.

وأظهرت البيانات أن إيرادات الشركات الصناعية الكبرى انخفضت بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

وأضاف مكتب الإحصاء الصيني أن الانخفاض في الإيرادات كان أكبر من انخفاض التكاليف، ما أثر على أرباح الشركات الإجمالية، كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، بسبب القاعدة المرتفعة للفترة نفسها من العام الماضي، ما زاد من الضغط على أرباح الشركات.

ومع استمرار تعافي الإنتاج الصناعي، قالت الحكومة إن الطلب على الكهرباء زاد، ودفع أرباح صناعة الكهرباء إلى الارتفاع بنسبة 53.1 في المئة، واستمر في اتجاه النمو السريع.

وقال مكتب الإحصاء إنه مع عودة ترتيب الإنتاج والحياة إلى طبيعتها، ستتعافى أرباح المؤسسات الصناعية تدريجياً.

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