مصرف فيرست سيتيزنز الأمريكي يستحوذ على ودائع «سيليكون فالي» وقروضه

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيشتري مصرف فيرست سيتيزنز الأمريكي كل الودائع والقروض لمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أشهر إفلاسه مطلع مارس، على ما أعلنت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وأوضحت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع أن الصفقة تتضمّن شراء 72 مليار دولار من أصول "إس في بي"، مضيفة أن "كل فروع -إس في بي- البالغ عددها 17، ستفتح باسم -فيرست سيتيزنز-" الإثنين.

والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل "فيرست سيتيزنز"، فيما ستبقى حوالي 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

وتسبب إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" في موجة من الذعر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز