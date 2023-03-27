مسؤول بريطاني: اقتصادنا كان سيقل 4 % لو بقينا في الاتحاد الأوروبي

المصدر: لندن - د ب أ

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ذكر رئيس مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا أن الاقتصاد في المملكة المتحدة كان سيقل 4%، لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

وذكر ريتشارد هيوز أن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في الاقتصاد هي «بحجم» جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وتشهد البلاد «أكبر ضغط على مستويات المعيشة» على الإطلاق، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه. ميديا» أمس.

وقال هيوز لبرنامج «الأحد مع لورا كونسبرج» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) لكن نتوقع مع تجاوزنا هذا العام ودخولنا في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، أن يبدأ الدخل الحقيقي بالتعافي. وأضاف لكن ما زالت القضية أن القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين، لا تعود إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الجائحة، حتى بعد خمس سنوات. وتابع إن ذلك يرجع جزئياً إلى تراجع نمو المملكة المتحدة بسبب قيود العرض على المحركات الرئيسة للنمو.

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