البنك المركزي الأوروبي: التضخم الرئيسي يتباطأ

المصدر: د ب ا

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نشر البنك المركزي الأوروبي أجزاء من كلمة إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك في مؤتمر "شيكاغو بوث" حول الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد عن شنابل قولها في المؤتمر إن التضخم الرئيسي بدأ في التراجع إلا أن التضخم الأساسي لا يزال قائما. وأشارت إلى أن اسهامات الطاقة تنخفض سريعا، في حين أن المكونات الأخرى لا تزال تحقق ارتفاعا.

وقالت شنابل في كلمتها إن أسعار الفائدة المرتفعة على القروض المصرفية تؤدي إلى انخفاض في نمو القروض، مضيفة أن الاضطرابات المالية لها تأثيرات ملحوظة في الأسواق، لكن تأثيراتها كانت بشكل أساسي على الشركات المالية.

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