الذهب يسجل رابع مكاسب أسبوعية

المصدر: لندن- الوكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت أسعار الذهب مكاسبها للأسبوع الرابع توالياً بدعم الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تفاقم مخاوف أزمات القطاع المصرفي العالمية.

وفي إجمالي تعاملات الأسبوع الماضي سجل العقد الأكثر نشاطاً للمعدن النفيس ارتفاعاً 0.5%، ليحقق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار عند تسوية تعاملات ختام الأسبوع، أول من أمس، مع تقييم مسار السياسة النقدية وتطورات الأزمة المصرفية.

وعند التسوية تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل 0.6% أو 12.10 دولاراً إلى 1983.80 دولاراً .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز