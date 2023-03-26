«تويتر» تزيل علامة التحقق الزرقاء المجانية

المصدر: لندن - الوكالات

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يفقد العديد من مستخدمي موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي علامات التحقق القديمة المعروفة بـ«العلامة الزرقاء المجانية»، بحلول أبريل المقبل.

وأكدت شركة «تويتر» أنها ستشرع في إزالة ما يسمى بـ«علامات التحقق القديمة» من حسابات عدد كبير من المستخدمينن موضحة أن الخطوة التي تستهدف «عملية التحقق القديمة» ستبدأ في الأول من أبريل المقبل.

وسيجري الاقتصار فقط على «العلامات الزرقاء» لدى المشتركين، الذين سيدفعون اشتراكات شهرية، وأعضاء المنظمات المعتمدة. وذكر موقع «سكاي نيوز» البريطاني أن خطوة «تويتر» تعني أن العديد من الموسيقيين والممثلين والصحفيين والمؤلفين وغيرهم سيفقدون علامتهم الزرقاء.

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