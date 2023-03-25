الدنمارك وألمانيا توقّعان اتفاقاً لإقامة خط أنابيب للهيدروجين

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

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أبرمت الدنمارك وألمانيا اتفاقاً، أمس، لإقامة خط أنابيب لنقل الهيدروجين من غرب الدنمارك إلى ولاية شليسفيج- هولشتاين شمال غربي ألمانيا. ووقع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك ووزير المناخ الدنماركي لارس آجارد الاتفاق في كوبنهاجن بهدف إنشاء خط الأنابيب بحلول 2028.

وذكر آجارد أن الدنمارك لديها إمكانيات كبيرة في مجال إنتاج الهيدروجين. وفي الوقت الذي تعتزم ألمانيا فيه إنتاج الهيدروجين الأخضر بنفسها، وأوضح روبرت هابيك أنه سيتعين استيراد كميات كبيرة للسماح بتحول الصناعة من استخدام الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين.

كما توصل هابيك أيضاً إلى اتفاق مع النرويج بشأن تشييد البنية التحتية اللازمة لاستيراد ألمانيا الهيدروجين على نطاق واسع بحلول 2030. وذكر هابيك أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في ربط أنظمة الطاقة بين الدول.

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