انقطاع الكهرباء يقلّص اقتصاد جنوب أفريقيا بمعدل الخمس

المصدر: بريتوريا - د ب أ

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أظهر تقرير اقتصادي تراجع ثقة المستهلكين في جنوب أفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي مع اشتداد أزمة انقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار الغذاء.

وبحسب التقرير الصادر عن «فرست ناشونال بنك» التابع لمجموعة «فرست راند»، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الربع الأول إلى سالب 23 نقطة مقابل سالب 8 نقاط في الربع الأخير من العام الماضي.

ووصل المؤشر لأقل مستوى له منذ الربع الثاني من العام الماضي، عندما ضربت الفيضانات المدمرة إقليم كوازولو ناتال بشرق جنوب أفريقيا، وظهور تأثيرات الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن جنوب أفريقيا، وهي أكبر اقتصاد صناعي في القارة، تعاني من تكرار انقطاعات الكهرباء، ما يؤدي إلى اضطراب شديد في النشاط الاقتصادي. وأشار خبير طاقة لدى أكبر شركة لإدارة الاستثمارات في أفريقيا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي قلص الحجم المحتمل لاقتصاد البلاد بنحو الخمس منذ بدء قطع الكهرباء عام 2008.

وقال لونجيل ماشيلي، خبير قطاع الطاقة والبنية التحتية في الشركة العامة للاستثمار، أمام مؤتمر أقيم بمعهد جوردون لعلوم الأعمال في جوهانسبرج إن انقطاع الكهرباء قد يحدث أسبوعياً العام الجاري

وفرضت شركة الكهرباء الوطنية التابعة للحكومة قطعاً دورياً للكهرباء بواقع أكثر من 200 يوم خلال في 2022، ويومياً تقريباً خلال العام الجاري.

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