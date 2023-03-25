«يو بي إس» يتعهد بالإبقاء على موظفي «كريدي سويس» في آسيا

المصدر: هونج كونج - د ب أ

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قال إقبال خان، رئيس وحدة الثروة في بنك «يو بي إس»، لموظفي «كريدي سويس» في آسيا، إنه يعمل على إجراءات للإبقاء عليهم في وظائفهم، بما يشمل التعويضات، وفقاً لمصادر مطلعة. ويسعى «يو بي إس» إلى الحفاظ على المواهب الفذة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

وذكرت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن خان، وفرانشيكو دي فيراري، أدلا بالتصريحات في هونج كونج، أمام موظفي منطقة المحيط الهادئ بآسيا أمس.

وأضافت المصادر أن كبار المسؤولين التنفيذيين في «يو بي إس» بآسيا وضمنهم إيمي لو، الرئيسة المشاركة لوحدة الثروة في منطقة المحيط الهادئ بآسيا، ورئيس البنك في المنطقة إدموند كو حضروا الاجتماع.

وذكر مصدر أن خطط الإبقاء على الموظفين تستهدف أصحاب أفضل أداء. ولدى سؤاله عن التعويضات، أشار خان إلى أن العمل جار بشأنها، وقد يصدر المزيد من التفاصيل بحلول الأسبوع المقبل، دون مزيد من الإيضاح.

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