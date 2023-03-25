فرنسا تسحب نحو 5 ملايين برميل من مخزوناتها من الوقود

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحبت فرنسا ملايين البراميل من المنتجات النفطية من مخزوناتها الاستراتيجية في الوقت الذي يستمر فيه العمال في إضراباتهم، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، الجمعة، نقلا عن المصادر أن فرنسا سحبت منذ الأسبوع الماضي 600 ألف متر مكعب من البنزين ووقود الديزل أو ما يعادل 3.77 ملايين برميل بالإضافة إلى 200 ألف متر مكعب أو ما يعادل 1.26 مليون برميل من وقود الطائرات.

ورفض المتحدث باسم الحكومة الفرنسية التعليق على تلك الأنباء.

وأوضحت بلومبرغ أن أنشطة الإضرابات مستمرة في الإضرار بالعمليات وأنشطة الإنتاج في مصافي النفط والموانئ الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن شركة توتال القول إن حوالي 31 بالمئة من عمال المصافي الفرنسيين يشاركون في الإضرابات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز