تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا خلال فبراير

المصدر: د ب ا

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة بشدة خلال فبراير الماضي، في ظل استمرار تراجع الطلب على معدات النقل.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع خلال الشهر الماضي بنسبة 1%، بعد تراجعه بنسبة 5% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع الطلب بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 5ر4% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال أندرو هانتر نائب كبير المحللين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن التراجع في الطلب على السلع المعمرة يشير إلى استمرار ضعف الطلب على معدات الشركات، حتى قبل تفجر أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه يتوقع استمرار تراجع الطلب خلال الشهر الحالي مع التراجع المحتمل لثقة الشركات نتيجة أزمة القطاع المصرفي بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر، مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية.

جاء هذا التراجع الكبير للطلب على السلع المعمرة على خلفية تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 8ر2% خلال الشهر الماضي بعد تراجعه بنسبة 14% خلال يناير الماضي.

كما تراجع الطلب على الطائرات غير الحربية وقطع غيارها مجددا وبنسبة 6ر6% خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بصورة كبيرة بنسبة 3ر56% خلال شهر يناير.

ومع استبعاد الطلب على معدات النقل، يستقر الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر0%.

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