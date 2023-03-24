«يو.بي.إس» يعتزم الإبقاء على علامة كريدي سويس لمدة 4 سنوات

المصدر: زيوريخ - د ب أ

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قالت مصادر مطلعة: إن بنك يو.بي.إس جروب السويسري يعتزم الإبقاء على العلامة التجارية لبنك كريدي سويس جروب، الذي استحوذ عليه لمدة 3 أو 4 سنوات مقبلة.

ونقلت صحيفة فاينانز آند فيرتشافت السويسرية عن المصادر القول: إن يو.بي.إس لا يستبعد الإبقاء على علامة كريدي سويس لسنوات أكثر.

وذكرت وكالة بلومبرج أن استمرار علامة كريدي سويس كونها علامة مستقلة داخل مجموعة يو.بي.إس جروب لا يتوقف على إتمام عملية الاندماج.

ووافق يو.بي.إس في وقت سابق الأسبوع الحالي على شراء منافسه المتعثر كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليارات دولار).

وجاءت الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس، مساء أمس الأحد.

ووفقاً لشروط الصفقة سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 22.48 سهماً يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.67 ىفرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 3 مليارات فرنك.

كانت القيمة السوقية لكريدي سويس حتى ختام تعاملات الأسبوع الماضي 8.55 مليارات دولار،

ومن المتوقع إتمام صفقة الاندماج بنهاية العام الحالي، حيث يتوقع بنك يو.بي.إس أن تؤدي الصفقة إلى خفض في نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2027.

وأعرب يو.بي.إس عن ثقته باستمرار جميع موظفي كريدي سويس في وظائفهم بعد الاندماج.

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