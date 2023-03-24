بنك انجلترا: رفع الفائدة مجدداً حال استمرار التضخم

المصدر: لندن - د ب أ

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صرح محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) أندرو بايلي أنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا ما استمرت زيادة الأسعار.

وناشد بايلي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الشركات والأفراد ضبط الأسعار، بالنظر إلى آفاق تراجع التضخم بصورة حادة اعتباراً من الصيف المقبل.

وقال بايلي: «إذا ما حاولت كل الأسعار أن تتغلب على التضخم، فسوف يصل بنا الحال إلى معدلات تضخم أعلى.. رجاء أن تفهموا أنه إذا ما ترسخ التضخم، فسوف يتعين رفع أسعار الفائدة مرة أخرى».

وأضاف بايلي في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج: «ارتفاع التضخم في الحقيقة لا يعود بالفائدة على أحد، فهو يضر الأفراد، ولاسيما الأقل امتلاكاً للثروة في المجتمع».

وذكرت بلومبرج أن التضخم ارتفع في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد سلسلة من التراجعات خلال الفترة الماضية. ويهدف بنك انجلترا أن ينخفض التضخم إلى 2% ويتوقع الوصول إلى هذه النسبة مطلع العام المقبل.

وقال بايلي إن انخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد سوف يؤدي إلى تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة، ولكنه استطرد أنه ينبغي أن يرى بنك انجلترا أن هذه التراجعات ظهرت في البيانات الرسمية وأن ضغوط الأسعار تنحسر.

ورفع بنك انجلترا أسعار الفائدة هذا الأسبوع بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.25%.

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