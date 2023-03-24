ارتفاعات قياسية للتجارة العالمية في 2022

المصدر: جنيف - د ب أ

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سجلت التجارة العالمية مستويات قياسية خلال 2022، وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة خلال الربع الأخير.

وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» ركود التجارة خلال النصف الأول من 2023، وفقاً لتقرير أصدره أمس.

وقدر المؤتمر أن حجم التجارة العالمية خلال عام 2022 بلغ 32 تريليون دولار، موضحاً أن حجم تجارة السلع ارتفع 10% مقارنة بعام 2021، ليبلغ 25 تريليون دولار، وارتفع حجم تجارة الخدمات بنسبة أكبر بلغت 15% مقارنة بعام 2021، ليصل إلى 7 تريليونات دولار.

ووفقاً للمؤتمر فإن العوامل التي ساعدت في نمو التجارة تشمل حل المشاكل اللوجستية بصورة كبيرة وزيادة سعة الشحن العالمية وتراجع تكاليف الشحن، التي ارتفعت خلال الجائحة، إلى مستويات ما قبل «كورونا».

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