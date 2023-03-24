400 ثري عالمي فقدوا صفة ملياردير العام الماضي

المصدر: شنغهاي- رويترز

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أظهر تصنيف لأثرى أثرياء العالم أن أكثر من 400 فقدوا صفة ملياردير العام الماضي، ومعظمهم من الصين، إذ أدى تشديد السياسة النقدية في كبرى بنوك العالم المركزية والعراقيل، التي تسببت فيها جائحة «كوفيد 19» وقيود من بكين على شركات تكنولوجيا كبرى إلى التأثير سلباً على فاحشي الثراء.

وأفاد تقرير هورون أمس أن الصين خسرت 229 مليارديراً من قائمة هورون لأثرى أثرياء العالم لعام 2023، أي أكثر من نصف عدد الأثرياء، الذين اختفوا من القائمة البالغ عددهم 445، وتدرج القائمة تصنيفاً لمن تبلغ ثروتهم الصافية مليار دولار على الأقل.

كما أضافت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، 69 مليارديراً جديداً إلى القائمة في تلك الفترة.

وقال روبرت هوجويرف مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هورون ريبورت: «عدد المليارديرات في العالم انخفض بنسبة ثمانية في المئة، بينما انخفض إجمالي ثرواتهم بنسبة 10 %». وأضاف: إن القائمة ضمت 3112 شخصاً هذا العام، بينما ضمت 3381 العام الماضي.

وظلت الصين أكثر دولة بها أثرى الأثرياء في العالم وبلغ عددهم 969 حتى 16 يناير 2023، وهو أكثر من عدد أثرياء الولايات المتحدة الذي بلغ 691.

ومن بين الأسماء البارزة، التي خرجت من القائمة سام بانكمان-فرايد، الذي خسر ثروته، التي كانت تبلغ 21 مليار دولار إثر انهيار بورصة العملات المشفرة.

وفي الصين هبط ترتيب جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا عملاقة التجارة الإلكترونية إلى المركز 52 من المركز 34 قبل عام، وهو ما يرجع بالأساس إلى تشديد إجراءات تنظيمية أثر على قطاع شركات التكنولوجيا في الصين.

وقال هوجويرف: «ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة قيمة الدولار الأمريكي، واختفاء فقاعة الاهتمام بالتكنولوجيا وقت جائحة كوفيد، وتأثير حرب روسيا وأوكرانيا أدوا معاً للإضرار بأسواق الأسهم».

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